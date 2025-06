Sorpasso della Juventus sul Napoli per un esterno d’attacco: colpa di una condizione di vendita

Il Napoli punta a chiudere quanto prima uno se non addirittura due esterni d’attacco per sostituire definitivamente Kvicha Kvaratskhelia andato via a gennaio al PSG. La partenza del georgiano non ha compromesso la vittoria dello scudetto, ma in vista della prossima stagione bisogna intervenire quanto prima anche per ampliare la rosa.

Tra i nomi che erano finiti sul taccuino del DS Giovanni Manna, c’era anche quello di Jadon Sancho, esterno d’attacco di proprietà del Manchester United che quest’anno ha giocato in prestito al Chelsea. Il Napoli, però, non è l’unico club interessato all’ex Borussia Dortmund visto che anche la Juventus è su di lui.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, gli ultimi contatti con il Manchester United hanno evidenziato due richieste ben precise: i Red Devils vogliono almeno 25 milioni di euro e l’operazione deve essere a titolo definitivo. Condizione che la Juventus, pare, abbia la possibilità di soddisfare, contrariamente invece a quanto vorrebbe fare il Napoli.

Gli azzurri, in particolare, vorrebbero provare quanto meno a poter dilazionare il pagamento dei 25 milioni richiesti dagli inglesi, ma se la Juventus riuscisse a metterli subito sul piatto, farebbe propendere decisamente la bilancia a suo favore, in attesa, comunque, di conoscere la volontà del calciatore.

Per il Napoli, in ogni caso, i nomi che girano sono ancora tanti: su tutti quello di Noa Lang del PSV che sembra essere il più vicino. E ancora Ndoye del Bologna, nonostante le esorbitanti richieste dei rossoblù, oppure quello di Federico Chiesa per un ritorno dell’ex Juventus e Fiorentina in Serie A.