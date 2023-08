Sorpresa Zielinski, rifiuta l’Arabia e rinnova col Napoli: decisiva la famiglia e la volontà di Rudi Garcia

Piotr Zielinski e la SSC Napoli, una storia destinata a durare almeno altri tre anni. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il polacco sarebbe ad un passo dal respingere la proposta da 12 milioni di euro a stagione proveniente dall’Arabia Saudita e sarebbe disposto ad accettare la decurtazione dell’ingaggio proposta da Aurelio De Laurentiis.

Nelle ultime ore, infatti, il polacco avrebbe aperto le porte alla permanenza in Campania alle cifre proposte da Aurelio De Laurentiis, ovvero un contratto da 2.2 milioni di euro a stagione fino al 2026. Un cambio di rotta immediato dopo le perplessità della sua famiglia al trasferimento in Campania e alla volontà di Rudi Garcia di trattenerlo ancora a Napoli. Da giorni il mister azzurro sta cercando di convincere il centrocampista a restare in Italia. Garcia ritiene Zielinski un calciatore ancora decisivo e in grado di fare la differenza.

Sul web i tifosi azzurri hanno già iniziato i paragoni con Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, infatti, decise di andare via non accettando la proposta di riduzione d’ingaggio proposta dalla SSC Napoli, accettando il Toronto dove percepisce uno stipendio triplo. I tifosi partenopei sottolineano come sia maggiore l’attaccamento alla maglia di uno straniero come Zielinski rispetto ad un tifoso partenopeo come l’ex capitano.