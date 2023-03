Sosa consiglia un attaccante

Mentre il Napoli continua a vincere e stupire in Italia ed in Europa la società partenopea osserva il mercato. Il compito della dirigenza azzurra è quello di avere una rosa competitiva e completa per il prossimo anno in vista delle possibili cessioni che ci potrebbero essere in estate. Un ex calciatore del Napoli ha consigliato un attaccante alla squadra partenopea.

L’ex azzurro Roberto ‘El Pampa’ Sosa, in una recente intervista a Vinokos, ha parlato di un prospetto argentino che potrebbe crescere e diventare un affare di mercato. Il giocatore in questione è Benjamin Dominguez, attaccante diciannovenne. Ecco le parole dell’ex attaccante del Napoli:

“Chi voglio segnalare è Benjamin Dominguez, esterno d’attacco brevilineo e molto tecnico, ricorda un po’ il primo Mertens. Classe 2003, gioca nel “mio” Gimnasia, domani sarà titolare nel derby contro l’Estudiantes, salta bene l’uomo, è molto bravo nell’uno contro uno. Chi lo prende ora secondo me fa un affare, lo prendi e lo tieni un altro paio d’anni lì, ora costa poco. Poi non dite che non ve l’ho detto…”.

Dominguez è un attaccante moderno, argentino classe 2003 che può giocare sia come punta centrale che come ala. Ha giocato in sei partite di Liga Profesional Argentina nel 2023. Il giovane talento non ha ancora segnato ma sta iniziando a mostrare le sue qualità. Ha già fornito un assist e fatto diverse buone giocate. Il suo club, il Gimnasia La Plata, si trova attualmente al venticinquesimo posto con otto punti in otto partite.

La dirigenza partenopea probabilmente inizierà a visionare questo calciatore con più attenzione. Il consiglio di Sosa potrebbe essere oro colato per gli azzurri. Chissà se Dominguez sarà un crack del calcio mondiale, non ci resta che aspettare e capire se questo calciatore sarà trasferito in un club più rinomato.