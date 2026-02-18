mercoledì, Febbraio 18, 2026
Un provvedimento prudenziale scuote gli scaffali: Esselunga ha disposto il richiamo immediato di un latte microfiltrato dopo l’emersione di una possibile contaminazione di natura chimica, riconducibile ai contenitori utilizzati. La misura riguarda esclusivamente un lotto del prodotto Dura di Più, già rimosso dalla vendita in tutti i supermercati della catena.

La decisione è maturata a seguito di controlli interni che hanno evidenziato una potenziale criticità nelle bottiglie, tale da rendere necessario un intervento rapido a tutela dei consumatori. Non sono state segnalate conseguenze sanitarie, ma l’azienda ha scelto la linea della massima cautela.

Chi avesse acquistato il prodotto interessato è invitato a evitarne il consumo e a riconsegnarlo nel punto vendita. I dettagli identificativi del lotto e le scadenze sono consultabili nei negozi e sui canali informativi ufficiali.

L’azienda ha infine confermato di essere in costante contatto con gli enti preposti per le verifiche del caso, ribadendo l’attenzione verso la sicurezza alimentare e precisando che l’allerta non coinvolge altri prodotti della gamma.

