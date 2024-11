Sossio Aruta, contro l’ex Ursula Bennardo: “Sono senza parole”

Continua ad essere al centro del gossip la turbolenta rottura tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Nelle scorse ore, l’ex volto di Uomini e Donne ha nuovamente attaccato l’ex compagna sui social.

“Sono senza parole” – La storia d’amore tra Sossio e Ursula è nato all’interno dello studio di Uomini e Donne, divenendo una delle love-story più seguite sui social. Dopo diversi alti e bassi, la relazione tra i due ex volti di UeD è giunta al capolinea.

Dall’annuncio ufficiale della fine della loro storia d’amore, Aruta e l’ex Dama si sono più volta scontrati sui social. Ursula ha più volte accusa l’ex compagno di impedirle di vivere serenamente la sua vita con Bianca. Dal canto suo, l’ex calciatore ha accusato la donna di non permettergli di vedere la figlia.

Attualmente Sossio è tornato a vivere in Campania, insieme alla madre. Nelle scorse ore, l’ex gieffino ha rivelato sui social di aver scoperto che Ursula è stata a Napoli, tenendolo all’oscuro di tutto.

Attraverso le sue IG Stories, Sossio Aruta ha così tuonato contro l’ex compagna: “Grazie a voi ho scoperto che la mia ex è stata a Napoli, a pochi km da me, per lavoro. E questa è la terza volta che non ho avuto la gioia di riabbracciare e vedere mia figlia. Che schifo, sono senza parole!”.