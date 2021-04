Sossio Aruta, escluso dall’Isola dei Famosi: “Ho deciso di rompere il silenzio”

Si era vociferato di una possibile partecipazione di Sossio Aruta in quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. A fare chiarezza su questo rumors è stato proprio l’ex concorrente del GF Vip, sfruttando il suo seguitissimo profilo Instagram.

“Ho deciso di rompere il silenzio…” – In molti attendevano di vedere Sossio sbarcare in Honduras. Ricevute svariate domande riguardanti ad una sua partecipazione al noto ex Cavaliere di Uomini e Donne ha voluto spiegare l’accaduto. L’uomo ha ammesso di aver fatto il provino per partecipare, ma di essere stato scartato.

“Ho deciso di rompere il silenzio e di comunicarvi che non faccio parte del cast di Ilary Blasi”, ha così esordito sul suo account social. Proseguendo, Aruta ha spiegato nei dettagli cosa è accaduto:

“Avevo fatto il provino per l’Isola dei Famosi ma non c’era spazio per ex gieffini in questa edizione. Ci riproverò, perché è il mio sogno da sempre”.

La dichiarazione dell’ex gieffino non ha convinto molto gli utenti di Instagram. Attualmente, infatti, nell’Isola dei Famosi è presente Andrea Cerrioli, ex concorrente del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi. Proprio per questo, infatti, c’è stato chi ha ipotizzato che si tratti di una scusa.