Sossio Aruta: protagonista di tragiche fakenews, furioso su Instagram

Molto discusso fin dalla sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, Sossio Aruta è tornato a far parlare di sé. Proprio nel programma di Maria De Filippi, l’ex calciatore campano ha conosciuto Ursula Bennardo con cui sta ancora felicemente insieme.

ONDATA D’ODIO VERSO SOSSIO – Felicemente innamorato di Ursula, la coppia ha da poco avuto una figlia. Sfortunatamente, però, negli ultimi tempi l’ex cavaliere è vittima di un’ondata d’odio da parte di molti haters. Sono in molti, infatti, ad augurare la morte o a usare il volto dell’uomo per promuovere prestiti personali o cose del genere. Questi sono stati alcuni dei motivi che hanno spinto Sossio a sfogarsi su Instagram.

VITTIMA NELLE FAKENEWS – A far arrabbiare maggiormente l’ex calciatore sono state delle fakenews che lo avrebbero visto vittima di un incidente stradale. L’uomo ha postato un post in cui mostra lo screen di un articolo di una ragazza in cui si parla di un incidente che vedrebbe coinvolto l’ex calciatore. L’ex cavaliere non ha nascosto la sua rabbia, annunciando che ha preso provvedimenti legali per quanto riguarda queste spiacevoli vicende.