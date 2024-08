Sossio Aruta trova un nuovo amore dopo la fine della relazione con Ursula Bennardo?

Dopo una lunga storia d’amore, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno annunciato la fine della loro relazione qualche mese fa. Ora, circolano voci che l’ex Cavaliere di Uomini e Donne abbia trovato una nuova compagna. Cosa sappiamo davvero su questi rumor estivi? Va specificato che al momento si trattano di speculazioni poiché il diretto interessato non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

La fine della storia d’amore con Ursula

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono stati una delle coppie più amate e seguite nate dal popolare dating show “Uomini e Donne”. Il loro percorso ha appassionato il pubblico, rendendoli protagonisti di numerosi momenti indimenticabili.

Tuttavia, con un post sui social, Ursula ha sorprendentemente comunicato la fine della loro relazione, lasciando i fan senza parole.

Il duro attacco di Sossio Aruta

Entrambi hanno mantenuto riservati i motivi della separazione. In maggio, però, Aruta ha lanciato un duro attacco alla sua ex compagna, dichiarando: “Il mio cuore era bellissimo e le mie intenzioni purissime. Ho dato una figlia per la vita, ma hai scelto la libertà invece di una famiglia unita. Non volevo perderti, punto! Basta far capire il contrario, grazie”.

Nuovo amore in vista?

Recentemente, Sossio è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Amedeo Venza ha riportato, basandosi su una segnalazione di un fan, che Aruta abbia una nuova fidanzata. Tuttavia, l’ex Cavaliere non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo queste voci, che restano per ora solo speculazioni.