Sostituto Anguissa, colpo a sorpresa della SSC Napoli: Conte vuole l’ex centrocampista del PSG?

Il Napoli guarda già al mercato di gennaio con un obiettivo chiaro: rinforzare la mediana. La squadra di Antonio Conte ha mostrato solidità, ma il tecnico salentino avrebbe chiesto alla società un ulteriore innesto a centrocampo, soprattutto per dare respiro a uomini come Lobotka e Anguissa, spesso impiegati senza troppe alternative di ruolo.

Già nella scorsa estate il club partenopeo aveva messo nel mirino un profilo giovane e dinamico come Marco Brescianini, poi rimasto all’Atalanta. Ora, però, il nome nuovo che sta circolando negli ambienti di mercato è quello di Cher Ndour, talento classe 2004 cresciuto nel Paris Saint-Germain e oggi alla Fiorentina.

Il centrocampista italo-senegalese, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo, sta trovando sempre più spazio sotto la gestione di Stefano Pioli, ma il Napoli avrebbe chiesto informazioni per capire la fattibilità di un’operazione già nella sessione invernale. La formula più probabile potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe a De Laurentiis di valutare il rendimento del giocatore senza un investimento immediato troppo oneroso.

A parlarne, per NapoliMagazine.com, Emanuele Cammaroto: “È più di una possibilità che Anguissa non faccia la Coppa d’Africa, il calciatore ci sta pensando. Il Napoli ha intenzione di capire la posizione di Ndour della Fiorentina. Sta dando indicazioni interessanti, il Napoli ragionerà se fare un offerta. Non cerca un vice De Bruyne, uno che vada a pestare i piedi a McTominay”