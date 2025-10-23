Napoli e le problematiche post-PSV: Conte saldo in panchina ma spunta il nome di un uomo spogliatoio

Dopo la pesante sconfitta contro il PSV in Champions League, in casa Napoli il clima si è fatto rovente. Le dichiarazioni di Antonio Conte, dure e dirette nel post-partita, hanno lasciato intendere che qualcosa si sia incrinato nello spogliatoio, con tensioni interne che rischiano di minare la serenità del gruppo. Una situazione complessa che riporta alla mente gli scenari vissuti solo due anni fa, quando il club azzurro decise di cambiare più volte guida tecnica, passando da Rudi Garcia a Walter Mazzarri nel tentativo di ritrovare equilibrio.

De Laurentiis ha piena fiducia in Conte, considerandolo il punto di riferimento per uscire dalla crisi. Tuttavia, i risultati sono deludenti e la squadra sembra smarrita sia sul piano tattico che caratteriale. Se le crepe interne dovessero approfondirsi e i prossimi impegni non portassero risposte convincenti, non è da escludere un nuovo ribaltone.

In caso di separazione, il club potrebbe valutare profili in grado di gestire uno spogliatoio complesso e rilanciare la squadra in corsa. Tra i nomi di grande impatto, torna d’attualità quello di Rafa Benitez, ex tecnico azzurro, profondo conoscitore dell’ambiente partenopeo e uomo d’esperienza abituato a trattare con personalità forti e contesti difficili.

Il suo ritorno rappresenterebbe una soluzione d’emergenza ma di prestigio, capace di riportare serenità e organizzazione tattica. Tuttavia, molto dipenderà dalle prossime partite: il destino di Conte e il futuro del Napoli si decideranno probabilmente già nel giro di pochi giorni. È evidente che la società in nessun caso, al momento, voglia cambiare allenatore e puntare su Conte anche in caso di ulteriori sconfitte.