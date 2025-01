Sostituto Kvara, Repubblica: “Chiesa piano B: Luciano Spalletti spinge per il ritorno in Italia”

L’edizione odierna di Repubblica scrive del Napoli e del possibile sostituto di Kvara. Secondo le ultime indiscrezioni, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino diversi top player internazionali ma, secondo il noto quotidiano, gli azzurri potrebbero dirottarsi su un calciatore tanto a caro a Luciano Spalletti: Federico Chiesa.

“Il Napoli proverà ad affondare il colpo prima che diventi ufficiale la cessione di Kvaratskhelia e non ha mai abbandonato il piano B: Federico Chiesa, che potrebbe arrivare in prestito secco per 5 mesi dal Liverpool”.

FEDERICO CHIESA ALLA SSC NAPOLI A GENNAIO: LUCIANO SPALLETTI ‘SPONSOR DELLA TRATTATIVA PER RICONQUISTARE LA MAGLIA DELLA NAZIONALE ITALIANA

“L’ex attaccante della Juve è molto restio a lasciare la Premier League, ma Luciano Spalletti gli ha spiegato che il ritorno in Italia con un ruolo da protagonista lo aiuterebbe a riconquistare la maglia della Nazionale, perduta proprio per il suo scarso impiego in Inghilterra. Per questo la pista va tenuta in grande considerazione”.