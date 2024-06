Sostituto Osimhen, offerta ufficiale della SSC Napoli per Santiago Gimenez: le cifre

Giovanni Manna ed Antonio Conte lavorano per costruire il Napoli del futuro. La dirigenza azzurra avvierà una rivoluzione, con la squadra che sarà rinnovata in vista della prossima stagione. Ad andare via, probabilmente, anche Victor Osimhen, il quale è finito nel mirino di diversi top club europei.

Per sostituire l’attaccante, il nuovo mister avrebbe messo nel mirino diversi calciatori. Tra questi anche Gimenez. L’edizione odierna di TuttoSport, in particolare, rivela che il club partenopeo ha già presentato una proposta ufficiale per acquistare l’attaccante del Feyenoord.

“In avanti, oltre a Romelu Lukaku, tra gli obiettivi c’è anche Santiago Gimenez, l’attaccante argentino, ma naturalizzato messicano, che non vede l’ora di indossare la maglia del suo mito Maradona“.

OFFERTA UFFICIALE DA 35 MILIONI DI EURO PER ACQUISTARE IL NUOVO ATTACCANTE

“La dirigenza azzurra è al lavoro e ha presentato una prima offerta di 35 milioni di euro per il giocatore“.