“Sottovoce”, le dichiarazioni di Ascierto su COVID e vaccino

Nell’ultima puntata del programma televisivo targato Rai 1, “Sottovoce”, l’ospite era Paolo Ascierto. Quest’ultimo non necessita ormai più di alcuna presentazione. Il medico infatti è noto a tutti per la sua battaglia, in prima linea, contro il COVID-19. Tramite le domande del presentatore Gigi Marzullo, siamo venuti a conoscenza di qualche informazione in più sull’incessante ricerca di un vaccino da parte del dottore. E non solo.

SINTOMI E VACCINO – Durante la puntata il professor Ascierto ha dedicato alcune parole riguardo i sintomi provocati dal coronavirus. «Nel 70% dei casi l’affetto da Covid è asintomatico. E’ fortuna, ma sfortuna perché possono trasmetterlo. Sintomi sono influenza e problemi gastrointestinali».

Tuttavia i sintomi più gravi sono altri, come specifica il dottore stesso. «Sintomi respiratori sono i più importanti. Nel Covid polmoniti più complicate sono molto più frequenti. Percentualmente sono più gli anziani ma anche i giovani si ammalano».

Per quanto riguarda invece il tanto atteso vaccino, ha dichiarato: «Il vaccino ci sarà, è questione di tempo tecnico. Se risolverà è da vedere. Deve dare immunità più a lungo possibile. Il virus muta, quindi potrebbe richiedere vaccini diversi. Sono convinto che avremo vaccino che ci darà sicurezza. L’emergenza Covid mi ha fatto lavorare con l’amico e collega Montesarchio più del solito. Ci ha tolto sicuramente la tranquillità, ma ci ha regalato altro. E’ stata importante l’applicazione della telemedicina, che è da mantenere anche in futuro».

DEDIZIONE AL PROSSIMO – Sempre durante il programma “Sottovoce”, Ascierto ha anche rivelato la sua forte propensione e dedicarsi agli altri. Lo ha fatto affermando che: «Sono nato in ospedale ho preferito restare lì, era casa mia e mi piace il rapporto con il paziente e trovare soluzioni per le cure, senza andare ad insegnare all’Università». Un medico sempre in prima linea, nonostante le difficoltà delle varie situazioni.