Sousa a rischio esonero, chi al suo posto?

La Salernitana non vive un gran periodo di forma. La squadra granata non ha iniziato al meglio il campionato, in sei partite non sono ancora riusciti a vincere. Tre punti fatti, tre pareggi e tre sconfitte. Non il massimo per una squadra che lo scorso anno ha terminato il campionato al quindicesimo posto con quarantadue punti ed una salvezza tranquilla.

Iervolino studia il futuro sulla panchina della sua Salernitana. Al posto di Paulo Sousa potrebbe arrivare un esperto tecnico di Serie A. La società campana chiede una reazione alla Salernitana, in vista della prossima sfida contro l’Inter capolista. L’ingaggio del tecnico portoghese (1,1 milioni a stagione fino al 2025) non è light ma il presidente lo stima e continuerà a ponderare ogni mossa.

Però non è da escludere che possa esserci un cambio sulla panchina granata. Difatti nella trasferta ad Empoli, in tribuna si è rivisto il volto di Leonardo Semplici. L’allenatore ex Spezia però ha la residenza a Firenze e non è detto che la sua presenza al Castellani è per sostituire Paulo Sousa. Ciò che però è certo è che Iervolino si aspetta qualcosa in più dall’attuale mister della Salernitana.

In caso di ulteriori passi falsi, sicuramente il presidente farà qualcosa per ridare vita alla sua squadra. La partita di stasera con l’Inter non sarà sicuramente facile ma occhio a ciò che potrà accadere nelle prossime ore calde.

In caso si dovesse arrivare all’esonero del portoghese, ecco che i nomi a disposizione ci sarebbero oltre a quello di Semplici: Filippo Inzaghi, l’ex Reggina è in attesa di un nuovo progetto per potersi rimettere in gioco oppure un altro nome forte è quello dell’ex Napoli Walter Mazzarri. Infine un’altra opzione potrebbe essere quella di Gennaro Gattuso.