Sousa ad un passo dalla panchina azzurra. Ha già chiesto il primo colpo

Il Napoli si prepara ad affrontare la sessione di mercato estiva dove dovrà trovare i sostituti di alcuni titolarissimi che potrebbero dire addio alla maglia azzurra e anche un tecnico che possa guidare la panchina il prossimo anno.

Tra i candidati spuntano i nomi di Vincenzo Italiano e Benitez. Ma non solo, perché a cena con il presidente De Laurentiis è stato avvistato Paulo Sousa che sembra essere, al momento, in pole position.

Dalla redazione di Tuttosalernitana arriva la clamorosa indiscrezione riguardo una richiesta fatta dall’allenatore al patron azzurro. Secondo quanto riferito il tecnico avrebbe fatto a De Laurentiis una prima richiesta di mercato.

Nei progetti del tecnico portoghese sembra esserci l’attaccante dei granata Boulaye Dia. Ecco quanto riportato: “Sousa ha già chiesto di fare un tentativo per Boulaye Dia, cui possibilità di restare a Salerno restano pochissime anche in virtù della scelta della società di abbassare il budget a disposizione come ammesso anche stamattina dai dirigenti. Entro domani si potrebbe arrivare alla chiusura di una telenovela della quale non sentivamo il bisogno”.