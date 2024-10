Spagna, alluvione a Valencia: il governatore al centro della polemica

La provincia di Valencia è in lutto dopo che piogge torrenziali hanno causato la morte di almeno 92 persone, compresi quattro bambini. Questo dato, fornito dalla Comunità Valenziana e ripreso dalla radio Cadena Ser, è ancora provvisorio, con molte persone disperse.

La Farnesina ha confermato che non ci sono italiani tra le vittime. Oggi, giovedì 31 ottobre, le piogge stanno diminuendo, ma dodici province rimangono in allerta, in particolare Tarragona e Castellón, dove è stata emessa un’allerta arancione. Le ricerche delle persone scomparse sono riprese, ma il ministro della Difesa, Margarita Robles, ha avvertito che non si è ottimisti riguardo a un possibile aumento del numero delle vittime.

Le intense precipitazioni e i venti forti hanno provocato allagamenti in diverse città, interruzioni del traffico e la deviazione di sei voli. Inoltre, un treno ad alta velocità è deragliato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Numerosi video sui social mostrano i danni causati dal fenomeno atmosferico noto come “Dana”, che si verifica quando correnti fredde e calde si scontrano sulla costa mediterranea. Per onorare le vittime, il governo spagnolo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale.

Mentre il bilancio delle vittime continua a salire, si solleva una forte polemica politica sulla gestione dell’emergenza da parte del presidente della regione, Carlos Mazón. Molti lo accusano di aver sottovalutato la gravità dell’alluvione. I cittadini lamentano ritardi nella comunicazione di misure di sicurezza. Un primo allerta “rosso” è stato emesso ieri mattina, ma l’invito urgente della Protezione civile a non muoversi è arrivato solo in serata, quando molte aree erano già sott’acqua.

Durante la crisi, Mazón era impegnato in un evento di promozione turistica, e il suo primo messaggio sui social ha invitato alla prudenza. Tuttavia, le piogge hanno continuato a intensificarsi, con l’Università di Valencia che ha avvisato i dipendenti di restare a casa. Dalle 16:00, i centralini del servizio di emergenza hanno iniziato a ricevere molte richieste di aiuto.

Inoltre, Mazón è criticato per aver disattivato, solo quattro mesi dopo la sua elezione, l’Unità di emergenza valenziana, un servizio essenziale per rispondere rapidamente in caso di catastrofi. Le sue decisioni sono ora oggetto di accese discussioni pubbliche.