Spal-Juventus, le probabili formazioni: out Higuain e Douglas Costa

Giornata di vigilia per la Juventus di Maurizio Sarri che domani alle 18 sarà impegnata a Ferrara contro la Spal di Gigi Di Biagio, gara fondamentale per la volata scudetto e per la zona retrocessione.

LE ULTIME IN CASA SPAL – Di Biagio per l’occasione recupera Vicari ma perde Dabo e Cerri. Possibili novità nel reparto avanzato, si va verso un insolito tridente composto da Strefezza, Petagna e Di Francesco. In difesa spazio a Zukanovic.

LE ULTIME IN CASA JUVE – Sarri deve fare i conti con gli infortunati, sicuramente out Higuain e Douglas Costa, in dubbio Pjanic. Recuperati Khedira e Bernardeschi. In attacco rientra Cristiano Ronaldo, in difesa Rugani prenderà il posto dello squalificato Bonucci.

PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Fares; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri