Spalletti, accettate le dimissioni: il Napoli vira su Luis Enrique

Secondo quanto riportato dalla Rai, Luis Enrique sarebbe il preferito della dirigenza partenopea per sostituire il partente Luciano Spalletti

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato durante la Domenica Sportiva, sulla Rai, Luciano Spalletti sembra intenzionato ormai a salutare Napoli. L’allenatore starà fermo un anno, con Aurelio De Laurentiis deciso a puntare su un altro nome di rilievo.

Il primo in pole sarebbe Luis Enrique, che però costa e anche tanto. L’allenatore spagnolo andrebbe pagato circa 8 milioni annui, offerta dei partenopei, ma non mancano di certo i nomi. Infatti, tanti i tecnici pronti a farsi avanti nelle gerarchie di ADL.

Ecco cosa ha detto Venerato

Qui di seguito quanto detto da Ciro Venerato alla Rai: “Aurelio De Laurentiis accetta le dimissioni di Luciano Spalletti ma non cancella il tesseramento: il mister resta fermo un anno gratis. Il Napoli vuole Lusi Enrique e lo ha sentito anche nelle ultime ore, offrendogli il doppio di quanto proposto a Spalletti: il patron arriva ad 8 milioni pur di convincerlo, perché ritiene apicale un allenatore importante e che dia continuità di gioco. Sullo spagnolo, però, ci sono anche club stranieri. Saltato il Chelsea; c’è poca affinità col Tottenham; il PSG, invece, lo considera la terza scelta dopo Zinedine Zidane e José Mourinho. Il Napoli cerca di far breccia. Vincenzo Italiano è l’alternativa, ma De Laurentiis non intende pagare penali da 3 milioni per prenderlo. Subito dopo, ma distaccati, i nomi di Thiago Motta e Rafa Benitez, anche se ad oggi non ci sono stati contatti. “Il Napoli ha penso anche a Gasperini, eccome se lo ha fatto. Gasperini, a dirla tutta, è stato la prima idea, ma la piazza non lo gradisce ed anche lo spogliatoio non appare convinto di ripartire da una difesa a tre”