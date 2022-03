Spalletti cita Mertens, Del Genio: “Parole che non si possono ascoltare”

Al termine della partita contro l’Udinese, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato, tra i vari aspetti, anche di Dries Mertens, un calciatore che nelle ultime partite non sta trovando molto spazio ma che è sempre decisivo quando viene chiamato in causa.

Le dichiarazioni di Spalletti su Mertens, però, non sono andate giù a molti, tra cui Paolo De Genio, il quale ha criticato l’atteggiamento dell’attuale allenatore partenopeo.

“Avete ascoltato le dichiarazioni di Spalletti? Ha detto che ci vogliono le partite adatte per un calciatore come Dries Mertens. Ma vi rendete conto? Che significa le partite adatte? Mertens è adatto al gioco del calcio, non solo a certe gare“.

“Ci aspettavamo sicuramente più complimenti da parte dell’allenatore per Dries Mertens, ma queste parole sul belga non si possono accettare“.

Nonostante la vittoria importante, il giornalista partenopeo ci ha tenuto ha sottolineare come le dichiarazioni di Spalletti fossero inopportune.