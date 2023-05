Spalletti da il suo addio al Napoli

Il Napoli quest’anno ha vissuto una grandissima stagione. I partenopei sono arrivati tra le prime otto squadre in UEFA Champions League ed hanno vinto per la terza volta nella loro storia il tricolore. L’unica nota un pò stonata è l’uscita dalla Coppa Italia con la Cremonese, attualmente già retrocessa in Serie B. Se questa squadra è riuscita a raggiungere questi risultati è sicuramente grazie a Luciano Spalletti.

Il mister toscano ha rigenerato diversi giocatori, dando loro davvero nuova vita. Uno tra i tanti è Juan Jesus che da bidone è arrivato ad essere un’ottima alternativa per il reparto difensivo. Dopo aver vinto lo scudetto però sembra sempre più concreta la possibilità che Spalletti l’anno prossimo vada via dal Napoli. Sia le parole di De Laurentiis che quelle dell’allenatore fanno presagire ad un divorzio al termine di questa stagione.

L’edizione odierna de Il Mattino svela un retroscena inedito su questa situazione, proprio sull’addio certo di mister Spalletti. Come si legge dal quotidiano, l’attuale tecnico del Napoli ha rotto gli indugi con la squadra per quanto riguarda il suo futuro. L’allenatore ha comunicato alla sua squadra prima della gara con l’Inter che il suo tempo ai piedi del Vesuvio è finito.

Per Il Mattino, il simbolo di questo addio è stato l’abbraccio di capitan Di Lorenzo a Spalletti dopo il gol all’Inter. Adesso c’è da capire quali saranno le modalità in cui avverrà la separazione tra il tecnico toscano e la società partenopea. C’è ancora in atto un anno di contratto tra le parti ma Spalletti ha deciso di andare via da vincente.

Ci sono ancora da capire anche le motivazioni che hanno spinto l’allenatore a dare l’addio al Napoli. C’è già qualche trattativa che vede qualche calciatore azzurro lontano da Napoli? Spalletti non voleva rinunciare a qualche fedelissimo?