Spalletti, due tagli di lusso in caso di permanenza. Da Torino: “Rischia grosso, due nomi per sostituirlo”

Luciano Spalletti rischierebbe grosso. È questo quanto rivelato dall’edizione odierna de La Stampa, la quale rivela che il futuro dell’ex allenatore del Napoli potrebbe anche essere lontano dalla Nazionale: “Spalletti si ritrova in una posizione non più dominante”.

“Le date del 4 novembre può segnarne il nuovo confine perché, dal giorno dopo, la nuova governance ne giudicherà l’operato in Nations League con esiti anche sorprendenti: se il ct del disastro tedesco non darà risposte in empatia e gioco tra settembre o ottobre certificherebbe il secondo fallimento in poco più di un anno, troppo per non dover correre ai ripari”.

Due i nomi in cima alla lista per diventare nuovo CT in caso di separazione con Luciano Spalletti: “E se Gravina verrà giudicato nelle urne, il ct toscano dovrà superare gli ostacoli Francia, Israele e Belgio in campo: il risultato sarà importante, l’atteggiamento ancora di più”.

“Un padre della patria calcistica pronto a dare il suo contributo c’è già: Claudio Ranieri. E senza scomodare i padri della patria del nostro pallone, Massimiliano Allegri potrebbe ritrovarsi alla finestra. Il caso è Nazionale”.

SPALLETTI E LA NAZIONALE ITALIANA: DUE CALCIATORI SARANNO TAGLIATI DALLA SQUADRA DOPO LA PESSIMA FIGURA FATTA AGLI EUROPEI.

A scrivere dei tagli di Luciano Spalletti il portale IlRomanista.it, il quale rivela che “sono principalmente due i nomi che sembrano ormai fuori dal nuovo ciclo della nazionale azzurra. Uno è Jorginho è l’altro e Matteo Darmian”.

I motivi che spingerebbero il CT a non puntare più sui due calciatori sono sia le prestazioni non all’altezza e sia per una questione anagrafica.