Spalletti e il possibile addio alla Nazionale italiana: spuntano già i nomi di quattro allenatori per sostituirlo

Si è da poco conclusa la partita dell’Italia contro la Svizzera. Gli azzurri sono stati eliminati dagli Europei ed ora si aprono i possibili scenari per la panchina della Nazionale, con Luciano Spalletti che non sarebbe più così sicuro del proprio posto.

Sul proprio portale, il quotidiano il Messaggero apre anche ad ipotesi di dimissioni: “Imbarazzante. Non esiste un altro aggettivo per descrivere la prestazione dell’Italia, eliminata dalla Svizzera e che saluta a giugno l’Europeo. Saremo ancora campioni d’Europa in carica per un altro paio di giorni, poi qualcuno farà festa e noi a guardare”.

“Come successo nelle ultime due edizioni del Mondiale, quando nemmeno ci siamo arrabbiati, visto che abbiamo solamente sperato che tutto finisse presto vista l’assenza. Ma adesso che si fa? Che fa Luciano Spalletti che, evidentemente, è il primo responsabile di tutto questo? […]”.

Ma, in caso di addio di Spalletti, chi prenderà il posto dell’ex allenatore del Napoli. Diversi sono i nomi e in cima ci sarebbe proprio l’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

Oltre Allegri, altri nomi in lista per la panchina della Nazionale italiana sono quelli di Ranieri, Sarri e Stefano Pioli. Nei prossimi giorni si avranno notizie più dettagliate anche se sembra essere improbabile un cambio di guida tecnica, con Spalletti pronto a portare gli azzurri fino al prossimo Mondiale.