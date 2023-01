Spalletti e la strategia Osimhen

Stagione da urlo per l’attaccante nigeriano che è una delle armi in più di Luciano Spalletti. Ma non è la sola

Quella di Victor Osimhen può dirsi la stagione migliore da quando gioca in Italia. L’attaccante ex Lille sta vivendo davvero un periodo incredibile, grazie anche ad un Luciano Spalletti che sembra credere sempre più in lui.

L’attaccante nigeriano non è però l’unico giocatore in grande spolvero per il Napoli, con anche Kvaratskhelia che sta offrendo il proprio contributo alla causa Napoli. Spalletti ha anche caricato l’ambiente: “Noi non ci ritenevamo inferiori a nessuno, abbiamo cominciato a lavorare parlando di squadra che doveva migliorare la posizione del campionato precedente, si lavora così. La società per prima ha indicato il percorso per soddisfare i tifosi, siamo partiti e durante il viaggio dobbiamo far bene passo per passo, senza farci distrarre dai panorami perché ce ne sono tanti ma poi si inciampa e si finisce come me con infortuni”

La Gazzetta elogia “Sembra quasi una strategia quella di Spalletti, di non parlare del suo cannoniere. Mou punta tutto su Dybala, mentre il Napoli ha molte più soluzioni per andare in gol, come dimostrano i numeri. Ma non c’è dubbio che Kvara insieme a Osimhen compongano una delle coppie più spettacolari nel panorama europeo.