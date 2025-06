Spalletti e le dimissioni dall’Italia, c’è già il nome del sostituto: l’ex Napoli su una prestigiosa panchina di Serie A?

Il CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, potrebbe anche dimettersi al termine di questo turno delle qualificazione, con la Federazione che potrebbe affidare la panchina ad un altro allenatore nel caso in cui la situazione dovesse precipitare all’improvviso. Nelle ultime ore, sta prendendo piede un nome clamoroso, un ex Napoli e Roma: Claudio Ranieri.

Il mister, dopo l’avventura in terra romana, ha detto addio al calcio, ma il suo ultimo desiderio, come dichiarato lo scorso anno, era allenare una Nazionale. Da qui, quindi, la decisione di ritornare in corsa.

E Luciano Spalletti? L’ex mister del Napoli, in caso di addio alla Nazionale, potrebbe subito ritornare in panchina, in Serie A. La Juventus è ancora in attesa di un nuovo allenatore, con Tudor che potrebbe andare via dopo il Mondiale per club. Spalletti sarebbe un nome caldo per la panchina bianconera.

LUCIANO SPALLETTI, LE DICHIARAZIONI DEL CT DELLA NAZIONALE ITALIANA DOPO LA DISFATTA NELLA PARTITA DI QUALIFICAZIONE AI MONDIALI 2026 CONTRO LA NORVEGIA

“Abbiamo preso quel primo gol che era evitabile, poi negli spazi larghi hanno avuto un paio di individualità che ci hanno messo in difficoltà. E poi è stato tutto più difficile. Dopo il 2-0 si sono ripiegati, aspettavano nella loro metà ed era difficile trovare spazi. La mancanza di giocatori per l’1 contro 1 fa la differenza. Questo è un gruppo che ho scelto e ci vado avanti. C’è da migliorare, non possiamo dare vantaggi come quelli di stasera. Si va avanti con questo gruppo e questo progetto, è il migliore che abbiamo valutato”.

“Parlerò con Gravina sulle intenzioni che ho e sulle scelte che faccio. Ci vuole morale a sostenere le qualità tecniche di un calciatore. Dopo una prestazione del genere ti fai diverse domande e ti rendi che ci sono delle complicazioni, che vanno affrontate”.