Spalletti e l’elogio a due calciatori del Napoli (e al possibile nuovo acquisto di Aurelio De Laurentiis)

La Nazionale italiana di Luciano Spalletti è una squadra giovane che necessita di esperienza. I calciatori italiani, spesso, non hanno molte opportunità nelle squadre di club principali e spesso vengono mandati via in prestito in squadre inferiori per crescere e racimolare minuti.

Uno dei calciatori su cui Spalletti ha sempre puntato e che, in una recente intervista ha rivelato anche che avrebbe voluto dargli un’occasione per mettersi in mostra è Gianluca Gaetano.

Il centrocampista del Napoli è infatti un pupillo del mister e sempre ha messo in mostra le sue qualità: “ Si è infortunato Gaetano, probabilmente lo avrei portato per vederlo, non è stato possibile”, aveva dichiarato il mister prima delle convocazioni per gli Europei.

BUONGIORNO E FOLORUNSHO, DUE CALCIATORI CHE LUCIANO SPALLETTI APPREZZA PARTICOLARMENTE E CHE HA CONVOCATO PER LA DISPUTA DEGLI EUROPEI

Pochi giorni prima delle convocazioni agli Europei, Spalletti dichiarò: “Buongiorno è fortissimo, Bellanova una forza della natura, Calafiori è pronto, Fabbian una sorpresa, Gaetano ora gioca, Folorunsho una belva e poi Cambiaso, Baldanzi, Lucca, Carnesecchi, Di Gregorio, Provedel”.

Luciano Spalletti, quindi, considera il centrocampista del Napoli Folorunsho una belva del centrocampo. Belle parole anche per un altro calciatore che potrebbe presto diventare del Napoli: Alessandro Buongiorno.