Spalletti: “Fidatevi, è un campione”. Ora è imprescindibile per Conte

Luciano Spalletti spese parole al miele per un giocatore del Napoli in particolare, che ora è diventato un perno insostituibile della formazione di Antonio Conte

Si parla di Stanislav Lobotka, giocatore che è arrivato un po’ in sordina al Napoli ma che dopo un po’ di tempo si è preso con vigore il centrocampo partenopeo. Il centrocampista slovacco è diventato idolo dei tifosi ed era difficile per un connazionale di Marek Hamsik riuscire ad entrare così tanto nel cuore dei supporters azzurri.

Adesso Antonio Conte si sta godendo le prestazioni da leader di un giocatore davvero, davvero molto forte e che sembra possa essere la gemma più preziosa all’interno di una rosa che sta lottando per lo scudetto. Scudetto che manca dalla stagione storica sotto Luciano Spalletti, che non usò mezzi termini per parlare di Stanislav Lobotka.

Le parole di Luciano Spalletti sul centrocampista slovacco

“Fidatevi di me, è un campione”, così Luciano Spalletti parlava tempo fa alla dirigenza partenopea riguardo Lobotka. Un amore per il centrocampista slovacco che l’attuale commissario tecnico italiano non ha mai nascosto. A tal punto che a più riprese ha continuato a parlar bene di lui: “Conosco Lobotka, calciatore fantastico, sa far girare una squadra intera”. Questo quello che disse in un’ultima intervista dopo il sorteggio della Germania per la Conference League.

Un amore, quello di Spalletti, che il centrocampista ha sempre ricambiato come dimostrato due anni fa: “A differenza del precedente allenatore Gattuso, devo dire che Spalletti ha creduto in me. Non mi sono mai sentito bene come adesso, sento piena fiducia e voglio continuare su questa strada. Napoli primo? In verità non mi aspettavo potessimo avere un cammino così importante. Siamo molto felici di essere arrivati a questo punto ma dobbiamo continuare così”.