Spalletti ha chiesto le conferme di Mertens e Ospina

Luciano Spalletti avrebbe richiesto a Aurelio De Laurentiis le conferme dei due giocatori. Le trattative appaiono però difficili

Ne parlano sul Corriere dello Sport: Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si sarebbero confrontati sul mercato e l’allenatore avrebbe richiesto la permanenza di Dries Mertens e David Ospina. Entrambi i calciatori andranno in scadenza, ma appare difficile al momento possano rinnovare.

Il calciatore belga ritiene che le offerte del Napoli siano troppo basse e sarebbe intrigato dal provare un’altra esperienza, mentre il colombiano appare totalmente lontano da Napoli. Dovesse rimanere potrebbe salutare Meret, cosa che la dirigenza non vorrebbe. Al posto del colombiano potrebbe arrivare Sirigu come secondo, per fare da chioccia al portiere friulano, pronto ad ascoltare il Napoli per il rinnovo.

Ecco cosa scrive il Corriere

Il quotidiano romano apre così: “Il signor Luciano. Uno che ha avuto la sincerità di ammettere di essersi ingolosito dinanzi alla prospettiva-scudetto. Nonché di chiedere la conferma di Mertens al presidente nonostante un impiego a singhiozzo”.

Poi continua: “A proposito del presidente del sodalizio campano Aurelio De Laurentiis: di recente ha dichiarato che l’obiettivo era il ritorno in Champions League e che la suggestione scudetto ha ingolosito soltanto l’ambiente strada facendo. Tra i due, insomma, il rapporto è in evoluzione. Anche sul mercato e i rinnovi: la conferma di Ospina auspicata dall’allenatore, tanto per fare un esempio, è stata oggetto di confronto”. Luciano Spalletti che dunque vorrebbe provare ad avere conferme sul rendimento del proprio Napoli nella prossima stagione, cercando di trattenere alcuni punti fermi e provando ad ambire definitivamente allo scudetto.