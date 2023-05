Spalletti ha fatto due richieste per rimanere

Luciano Spalletti, dopo la vittoria dello scudetto, ha fatto al patron partenopeo Aurelio De Laurentiis per poter rimanere in azzurro

Luciano Spalletti, fresco vincitore dello scudetto con il Napoli dopo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese, potrebbe presto salutare il capoluogo campano. Il tecnico, però, potrebbe rimanere solo ad alcune condizioni.

Infatti, l’allenatore toscano avrebbe chiesto due richieste ad Aurelio De Laurentiis per poter rimanere e aprire un ciclo vincente. Gli azzurri sono intenzionati a costruire un ciclo duraturo, magari come quello della Juventus degli scorsi anni.

Le richieste di Spalletti

A scrivere sulla vicenda il quotidiano Repubblica: “Ma qual è la posizione di Spalletti? L’allenatore di fatto ha ufficializzato i suoi tormenti. L’invio della pec per il rinnovo automatico fino al 2024 non è stato gradito: «De Laurentiis deve dirlo a me se vuole proseguire», ha spiegato il neo campione d’Italia. È necessario un confronto per andare avanti. Spalletti ha due richieste fondamentali: vuole trattenere i tre big di questa squadra. Chiaro il riferimento ad Osimhen, Kvaratskhelia e Kim. Che poi è lo stesso pensiero di De Laurentiis. Kvara sarà confermato con adeguamento dell’ingaggio, mentre per Osimhen si pensa ad un accordo alla Cavani: il 9 rinnoverebbe e vestirebbe l’azzurro almeno per un’altra stagione per poi cedere alle lusinghe della Premier. Il Napoli è al lavoro anche per convincere Kim che ha una clausola rescissoria variabile esercitabile dall’1 al 15 luglio. L’obiettivo è quello di poter trattenere il forte difensore almeno per un altro anno. L’altra richiesta di Spalletti riguarda un nuovo contratto con ingaggio superiore ai 2,8 milioni (premi compresi) percepito attualmente e con una durata più lunga. La “palla” ora passa a De Laurentiis che non vuole privarsi di uno degli artefici di questa cavalcata tricolore”.