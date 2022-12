Spalletti ha voluto ad ogni costo Raspadori

Uno degli uomini più in hype di questo Napoli è sicuramente Giacomo Raspadori. L’attaccante si è trasferito in Campania da qualche mese dopo un’ottima stagione al Sassuolo. Il talento azzurro è un giocatore capace di giocare in svariate posizioni offensive. Può fare la prima punta, la seconda punta, il trequartista e l’ala sinistra. Un vero e proprio jolly per chiunque lo alleni.

“La Gazzetta dello Sport” ha spiegato proprio perché mister Spalletti lo ha cercato cosi tanto in estate. Nella sua idea di gioco è fondamentale ed il suo obiettivo è quello di farlo anche coesistere con Victor Osimhen. Difatti Giacomo Raspadori è l’uomo in più di questo Napoli, lui deve entrare e sbloccare le partite difficili. Ecco cosa ha scritto il quotidiano sportivo sul suo ruolo:

“Già perché Raspadori ha dimostrato di saper costruire gioco, non solo concluderlo. Da centravanti sa essere elemento di raccordo nella trequarti da esterno sa cambiare fascia per costruire sul lato opposto, aggredendo gli spazi. Insomma fa brillare gli occhi ai suoi nuovi tifosi. E sopratutto al suo tecnico Spalletti, che in estate lo ha voluto ad ogni costo.”

“Jack” è stato uno dei protagonisti più importanti del cammino in Napoli in UEFA Champions League. Il giovane talento italiano è riuscito a segnare 4 reti in 5 partite non facendo sentire difatti l’assenza di Victor Osimhen. Nel periodo in cui è stato fuori il nigeriano causa infortunio, Raspadori è quasi sempre riuscito a ritagliarsi uno spazio da titolare a discapito di Simeone.

Per il suo acquisto la società partenopea ha sborsato nelle casse del Sassuolo 5 milioni per il prestito e ne sborserà 25 per il riscatto, più 5 di bonus. Il suo è stato un investimento importante che sembra poter dare i suoi frutti. Raspadori ha anche già conquistato la maglia della nazionale italiana convincendo mister Mancini con le sue giocate. Ha anche già segnato in azzurro 5 reti in 17 presenze.