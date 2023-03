Spalletti: “Ho visto il dispiacere nel rientro degli spogliatoi”

L’avanzata del Napoli verso lo scudetto ha subito una battuta d’arresto nel match contro la Lazio di Maurizio Sarri al Maradona. Gli azzurri, però, restano comunque a 17 punti di vantaggio sulla seconda in classifica con una discreta sicurezza in tasca.

Nulla ha potuto la squadra del mister Spalletti che ha rimediato una sconfitta dopo otto successi consecutivi. Nulla di irrimediabile, un calo fisico normale per una squadra impegnata anche nel panorama internazionale.

Ecco quanto riportato in conferenza stampa dal tecnico: “Abbiamo palleggiato in maniera più sporca del solito, abbiamo forzato le uscite laterali dove loro ci lasciavano le linee di gioco. Potevamo andare anche in mezzo ma siamo stati poco pazienti e abbiamo cercato di liberare poco il mediano, sia per noi che per loro era la postazione su cui scalare. Potevamo fare delle giocate di prima e farlo con più qualità“.

“Mi aspettavo la Lazio così. Spesso è così bassa in maniera compatta. Tutti hanno mostrato atteggiamento e voler fare la partita, loro sono stati fortunati sulla traversa e noi ingenui sul gol di Vecino con quella respinta al limite dell’area“.

Poi ha aggiunto: “Ho visto il dispiacere nel rientro degli spogliatoi, è stata una partita andata storta e sfortunata. Si va a riprendere il lavoro da dove lasciato, dovevamo mettere più qualità e creargli più complicazioni per come fatto nel secondo tempo“.