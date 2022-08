Spalletti: il punto della situazione sul mercato del Napoli

Siamo ormai nel vivo della sessione di calciomercato e quest’anno il Napoli ha visto andare via molti dei propri big. Il mercato in uscita, infatti, è stato molto fitto: Insigne al Toronto, Koulibaly al Chelsea e Mertens attualmente svincolato che non è riuscito a trovare l’accordo con il club.

Tuttavia, il mercato non è stato altrettanto fitto in entrata e questo sta creando non poche tensioni nella società. Il tecnico Spalletti, infatti, se da un lato ha sostenuto la politica dei tagli dall’altro non ha mai nascosto la necessità e la voglia di avere una rosa rinforzata per competere nella prossima stagione calcistica.

A tal proposito, al termine dell’amichevole Napoli-Espanyol, il mister ha fatto il punto della situazione sul mercato del club ai microfoni di Sky Sport. Secondo quanto dichiarato dal tecnico è importante che la squadra ritrovi forte personalità e mentalità ma soprattutto è fondamentale lavorare a diversi livelli per creare la sintonia giusta che permetta ad Anguissa, Rrahmani, Di Lorenzo e Osimhen di fare squadra nel modo corretto.

Per quanto riguarda i nuovi arrivati, un’ottima impressione arriva per Kvaratskhelia per il quale Spalletti si è così espresso: “Ne abbiamo bisogno, attraverso queste puntate individuali si può liberare lo spazio giusto per attaccare e concludere verso la porta“.

Il tecnico, inoltre, concorda con la società per quanto riguarda il processo di ringiovanimento della squadra e quindi è importante portare in azzurro Raspadori ed un nuovo portiere per rinforzare tutti i compartimenti della rosa.