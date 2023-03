Spalletti, la lieta notizia dopo la sconfitta con la Lazio

Al termine della partita con la Lazio i calciatori del Napoli sembravano tristi, ma vogliosi di riscatto. Può essere una lieta notizia per Luciano Spalletti

La partita con la Lazio ha lasciato cicatrici indelebili in questo campionato per il Napoli. I partenopei non hanno offerto una prestazione brillante, anzi spesso erano sotto tono, e rispetto alle precedenti uscite sono sembrati fin troppo poco sul pezzo.

Alla fine della partita, però, Luciano Spalletti non è sembrato poi così dispiaciuto. Certo, la sconfitta lo ha lasciato amareggiato ma può comunque ritenersi soddisfatto per quello che ha visto nel post partita.

Una squadra mai doma

I calciatori, a fine partita, sono sembrati tutti tristi e vogliosi di riscatto. Una notizia quantomeno ottima per Luciano Spalletti, visto che la paura di ritrovarsi una squadra adagiata sugli allori era forte. I giocatori sembrano intenzionati a riscattarsi dopo la sconfitta contro la Lazio e affrontare le restanti partite di campionato con il doppio della voglia.

Già dal prossimo match potrebbe esserci una rivincita, con la squadra pronta a dare il tutto e per tutto per recuperare i punti persi. Già contro l’Atalanta si vuole invertire la rotta e ricominciare a far punti, per prepararsi poi al big match di Champions League. Infatti, mercoledì al ‘Maradona’ ci sarà l’Eintracht Francoforte. Dopo la vittoria per 2 reti di scarto all’andata, l’obiettivo è qualificarsi facilmente dentro le mura amiche. Servirà un’altra prestazione di rilievo per passare il turno, nonostante una grossa ipoteca già posta durante la sfida in terra tedesca.