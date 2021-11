Spalletti – Lozano, colloquio pre-Inter: Chucky verso una maglia da titolare

Negli ultimi giorni la scena in quel di Napoli è stata presa dal Chucky Lozano, che dal ritiro con il suo Messico si è lasciato andare a parole non molto felici. “Vorrei giocare in un club più importante”, il sunto delle dichiarazioni.

Ambizione certo, ma un’uscita che, da tesserato del Napoli, si sarebbe potuta tranquillamente evitare. A spegnere le polemiche in maniera tempestiva comunque ci ha pensato Luciano Spalletti, che un conferenza stampa ha giustificato l’ala messicana. Nelle ultime ore inoltre, secondo Il Mattino, tra il tecnico di Certaldo e il Chucky vi sarebbe stato un colloquio in vista dell’importante gara con l’Inter.

A causa degli infortuni di Politano e Ounas infatti, Lozano dovrebbe partire titolare contro la squadra nerazzurra. Anche le sue condizioni però, essendo rientrato tardi dagli impegni con il Messico, non sono al massimo.

Da qui la necessità da parte di Spalletti di confrontarsi con il proprio tesserato. Da Lozano è arrivato il semaforo verde riguardo alle sue condizioni. Il tecnico non ha perso occasione per fare una tiratina d’orecchie all’ala messicana.

Le dichiarazioni del Chucky sono ormai acqua passata e non avranno conseguenze nell’immediato futuro. Ma l’ambizione dell’ex PSV non può non passare da un’ottima stagione con il Napoli. Solo così, a fine anno, i top club europei potrebbero farsi avanti per Lozano.