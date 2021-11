Spalletti, moglie e figlia vivono ancora a Milano: i dettagli

Nelle ultime ore la Gazzetta dello Sport ha scritto un articolo riguardante la famiglia di Luciano Spalletti, attuale allenatore del Napoli. Molto particolare è infatti che la moglie Tamara e la figlia Matilde vivano ancora a Milano, nonostante il tecnico si sia trasferito ormai dall’estate nella città partenopea.

Ovviamente Spalletti non è stato abbandonato poiché i componenti della sua famiglia lo raggiungono spesso a Napoli. Si tratta però di una scelta di vita ben precisa. Nel corso della parentesi nerazzurra infatti l’attuale tecnico del Napoli rimase stregato dal capoluogo lombardo, dove peraltro la figlia ha mosso i primi passi scolastici e stretto le prime amicizie.

L’allenatore toscano reputa Milano una città all’avanguardia, moderna e stimolante, dunque perfetta per viverci in serenità con tutta la famiglia. Ovviamente Spalletti ama moltissimo anche Napoli, e non vede l’ora di poterla conoscere più a fondo nei prossimi mesi.

E chissà che con una conoscenza approfondita e con un legame sempre più saldo, il tecnico di Certaldo non possa ricongiungersi con la propria famiglia nel capoluogo campano. Solo congetture al momento, riguardo a scenari che di certo non influiscono sull’andamento del Napoli in stagione.

Leggere però di Spalletti lontano dai propri affetti fa di certo un po’ strano, essendo anche una situazione che non capita spessissimo nel calcio. Milano ha rappresentato un luogo importantissimo per la famiglia del tecnico ex Roma, chissà che Napoli possa fare lo stesso effetto.