Spalletti-Napoli: ad un passo dalla crisi

Siamo ormai nel vivo della sessione di calciomercato e quest’anno il Napoli ha visto andare via molti dei propri big. Il mercato in uscita, infatti, è stato molto fitto: Insigne al Toronto, Koulibaly al Chelsea e Mertens attualmente svincolato che non è riuscito a trovare l’accordo con il club.

Tuttavia, il mercato non è stato altrettanto fitto in entrata e questo sta creando non poche tensioni nella società. Il tecnico Spalletti, infatti, se da un lato ha sostenuto la politica dei tagli dall’altro non ha mai nascosto la necessità e la voglia di avere una rosa rinforzata per competere nella prossima stagione calcistica.

Il mercato del Napoli in entrata, quindi, non è al momento soddisfacente e la conferma arriva anche dal giornalista Furio Focolari secondo cui “con questo mercato il Napoli è in terza fila con la Lazio dietro Inter e Juve“. Secondo l’ex cronista Rai, inoltre, potremmo aspettarci a breve “qualche uscita” di Spalletti e non ci sarebbe da meravigliarsi se scoppiasse la crisi negli spogliatoi.