Spalletti vuole un centrocampista del Napoli a tutti i costi: ADL fissa il prezzo

In vista dell’inizio della nuova stagione, Luciano Spalletti vuole rinforzare la rosa della Juventus. Nella sua mente c’è un solo nome: Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli.

L’ex allenatore del club azzurro conosce molto bene il giocatore slovacco. I due hanno, infatti, lavorato insieme al Maradona. Secondo Spalletti, il calciatore, classe 1994, è uno dei migliori mediani sul mercato. Proprio per questo, sta facendo di tutto per cercare di portarlo a Torino.

Sul fronte contrattuale, qualora le trattative dovessero iniziare; la dinamica potrebbe rivelarsi molto complicata. La Juventus potrebbe approfittare del termine del contratto, previsto per il 2027. Non può, invece, avvalersi della clausola rescissoria di 25 milioni, dato che questa può essere esercitata solo da squadre straniere. Non c’è, dunque, via di scampo: il team bianco-nero, se vuole Lobotka, dovrà avviare una trattativa diretta con il Napoli.

Aurelio De Laurentiis, dal suo canto, ha già fissato il prezzo. Non è disposto a cedere il giocatore a meno di 30 milioni di euro. La squadra acquirente dovrebbe sostenere, dunque, una cifra molto alta; non passibile di riduzione. Per riuscire nel suo intento, la Juventus dovrà convincere il club azzurro ad abbassare le proprie pretese. Non sembra, tuttavia, che ADL sia propenso a farlo.

La situazione, dunque, non è affatto semplice. Non sembra, però, che il club bianco-nero voglia farsi indietro; anzi, è pronto a procedere.