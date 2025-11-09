Spalletti, perplessità dai tifosi della Juventus. Sui social: “Ridateci Tudor”

In casa Juventus iniziano a riaffiorare i primi dubbi sul lavoro di Luciano Spalletti. Dopo l’entusiasmo iniziale per il suo arrivo, le ultime due uscite dei bianconeri hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi, delusi da un gioco apparso blando e privo di idee.

Il pareggio nel derby contro il Torino ha acceso il malumore tra le mura dello Stadium, dove non sono mancati i fischi al termine della gara. La squadra è apparsa spenta e priva di quella brillantezza che ci si aspettava dal tecnico campione d’Italia con il Napoli.

Sui social, molti sostenitori juventini non hanno nascosto la propria delusione. “Ci aspettavamo un cambio di passo da Spalletti, invece siamo indietro anche rispetto a Thiago Motta”. Altri, invece, evocano un clamoroso ritorno: “Ridateci Tudor”, si legge in diversi commenti.

Il clima, insomma, non è dei più sereni. Spalletti, consapevole delle aspettative altissime che accompagnano il suo nome, è ora chiamato a una pronta reazione per evitare che lo scetticismo dei tifosi si trasformi in contestazione aperta.