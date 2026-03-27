Spalletti pesca nel Napoli: vuole tre giocatori

Il mercato estivo si avvicina e in casa Juventus iniziano già a circolare le prime idee. Al centro di tutto c’è Luciano Spalletti, che avrebbe le idee molto chiare su come rinforzare la squadra. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore avrebbe chiesto alla dirigenza ben tre giocatori del Napoli

Spalletti “depreda” il Napoli

Non è una sorpresa: Spalletti ha costruito gran parte dei suoi successi proprio a Napoli e sa perfettamente quali profili possono fare la differenza. Tra i nomi che circolano c’è quello di Stanislav Lobotka, centrocampista fondamentale per equilibrio e qualità, uno di quei giocatori che l’allenatore ha sempre apprezzato moltissimo.

Ma non finisce qui. Nella lista ci sarebbero anche altri elementi importanti della rosa azzurra, segno che il tecnico vorrebbe portare a Torino una sorta di “blocco” già pronto, capace di adattarsi subito al suo gioco. Tuttavia, non tutte le operazioni sono realistiche.

Ci proveranno comunque

Il sogno più grande resta Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e leader dello spogliatoio. Un profilo ideale per esperienza e personalità, ma allo stesso tempo un obiettivo considerato quasi impossibile. Il club partenopeo difficilmente si priverà del suo capitano, simbolo della squadra e punto fermo anche per il presente e il futuro.