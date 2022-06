Spalletti potrebbe bloccare l’arrivo di Deulofeu

Gerard Deulofeu starebbe spingendo per approdare a Napoli, ma Luciano Spalletti potrebbe avere qualche perplessità sul suo ingaggio

Gerard Deulofeu e il Napoli potrebbero non iniziare alcuna avventura insieme. Il giocatore sembra essere vicino all’azzurro – nonostante il forte interesse della Roma – ma a bloccare la trattativa potrebbe essere Luciano Spalletti.

Il tecnico dei partenopei avrebbe più di una perplessità riguardo allo spagnolo. A parlarne è la Repubblica, secondo cui Spalletti non saprebbe cosa fare con lui. L’allenatore toscano potrebbe avere difficoltà nell’integrare lo spagnolo nel suo gioco, ritenendolo inadatto.

Collocazione tattica complicata

Lo spagnolo è un contropiedista nato, che per nulla si sposerebbe con il gioco del tecnico toscano. Infatti, il tecnico azzurro preferirebbe un trequartista anziché lo spagnolo.

Un trequartista consentirebbe un maggior giro palla, consentendo agli azzurri di mandare meglio in porta Victor Osimhen o chi sarà. Già, perché Osimhen potrebbe partire e con il Manchester United in agguato è possibile che un’offerta venga formulata. L’Arsenal resta vigile, ma difficile che il giocatore scelga i gunners. Difficile, ma non impossibile.

Nel caso in cui il nigeriano ex Lille resti a Napoli, Spalletti è pronto a ritagliargli un’intera squadra dietro. Il calciatore è centrale all’interno degli schemi del tecnico e potrebbe far benissimo anche nella prossima stagione. Una cosa è sicura, però: servirà qualcuno che lo aiuti a performare al meglio. Gerard Deulofeu potrebbe non arrivare e il Napoli potrebbe buttarsi su un trequartista alla Veretout. Anche se il francese sembra costare troppo per i partenopei e il Marsiglia sembra in vantaggio. Da monitorare bene anche il Lione.