Spalletti proverà un nuovo modulo in Turchia

Il Napoli chiude questa prima parte di stagione al primo posto in Serie A. I partenopei hanno totalizzato 41 punti in quindici partite, vincendo tredici partite e pareggiandone due. La formazione di mister Spalletti non ha ancora mai perso in campionato, è successo solo in UEFA Champions League con il Liverpool.

In questa sosta forzata, a causa dei mondiali in Qatar, gli azzurri proveranno un nuovo modulo. Mister Spalletti proverà a far giocare i suoi ragazzi con il 4-2-3-1. L’allenatore toscano ha una scommessa da vincere con se stesso, quella di far coesistere Giacomo Raspadori e Victor Osimhen.

Spalletti vede Raspadori come possibile trequartista alle spalle del nigeriano oppure come possibile sostituto a sinistra di Kvaratskhelia. Il calciatore ex Sassuolo in questa prima parte di stagione è stato oscurato dall’ex Lille Osimhen. Raspadori è riuscito a brillare soltanto durante il periodo dell’infortunio del numero nove azzurro durante il quale ha giocato da prima punta. In quel ruolo Jack ha brillato riuscendo a legare centrocampo e attacco e interagendo alla perfezione con Kvara e Zielinski.

Giacomo Raspadori ha collezionato fino ad ora con la maglia del Napoli, in tutte le competizioni, quindici presenze ed ha segnato 5 reti, quattro delle quali in Champions. In campionato il talentino azzurro non è riuscito a dare un grande apporto realizzativo alla squadra partenopea.

Il compito che si è dato mister Luciano Spalletti in questa sosta è quello di far giocare insieme Raspadori ed Osimhen per creare un tandem d’attacco strabiliante. Victor ad oggi è il miglior marcatore della Serie A, difatti ha segnato nove reti in undici partite giocate. Il nigeriano con la sua forza fisica sta dimostrando di poter mettere in difficoltà qualunque avversario. Riuscirà Raspadori a giocare al suo fianco?