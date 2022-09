Spalletti può esultare: la difesa è tra le migliori

La difesa del Napoli di Luciano Spalletti è per ora tra le migliori di questa Serie A. La partita con lo Spezia conferma

Il match di Serie A tra Napoli e Spezia segna un nuovo traguardo per i partenopei. Continua la serie positiva in stagione, con soli risultati utili, e il Napoli riprende la testa della classifica.

I partenopei stanno facendo un ottimo cammino, specialmente grazie ad una fase difensiva rocciosissima. L’addio di Koulibaly non si praticamente sente, grazie ad un Kim Min Jae sempre in grande spolvero. La difesa è ufficialmente il punto forte del Napoli.

Un altro clean sheet

Un’altra buona notizia è l’ennesima buona prestazione di Alex Meret, che mantiene la porta inviolata. I liguri hanno tirato solo una volta in porta, con altri 9 tiri che non hanno neppure centrato lo specchio. Meret riesce comunque a risultare efficace e portare affidabilità alla propria difesa facendo si trovare pronto.

Un altro punto positivo, dunque, con Alex Meret che sembra essere in forma e lontano da quello che sembrava essere un drammatico addio quest’estate. Il giocatore potrebbe rinnovare presto, resta primariamente da capire se il Napoli voglia prendere Keylor Navas a gennaio.

Intanto, l’ex Udinese sta dimostrando di poter essere il titolare dei partenopei mettendo in ombra quella che per lui si è vista essere come una pessima scorsa stagione. Ha giocato poco rispetto a quanto avrebbe voluto, anche per la presenza di David Ospina. Adesso c’è Salvatore Sirigu, che sembra accontentarsi di fare il secondo e giocare quei pochi scampi di partita che gli saranno concessi.