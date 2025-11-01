Juventus, il sogno di Luciano Spalletti è il capitano della SSC Napoli

L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha già cambiato il volto del club bianconero. L’ex tecnico del Napoli, reduce dal trionfo scudetto con gli azzurri, ha portato con sé idee chiare e un piano preciso per riportare la Juve ai vertici del calcio italiano. Il primo passo, però, passerà inevitabilmente dal mercato: Spalletti vuole plasmare una squadra a sua immagine e somiglianza.

Tra i nomi finiti sul suo taccuino, uno spicca su tutti: Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli, simbolo di professionalità e leadership, è considerato dal nuovo allenatore juventino l’elemento ideale per costruire una difesa solida e moderna. Con lui, Spalletti ritroverebbe non solo un terzino affidabile, ma anche un uomo di fiducia con cui ha condiviso la scalata al tricolore.

La Juventus sa bene che convincere il Napoli sarà un’impresa quasi impossibile. Di Lorenzo è ritenuto incedibile dal club partenopeo, sia per il suo valore tecnico che per il suo peso nello spogliatoio. La sua valutazione è di 12 milioni di euro ma il suo peso, a Napoli, vale almeno il triplo.

Per ora si tratta solo di un sogno, ma in casa Juventus nulla è escluso. Spalletti vuole costruire un gruppo vincente partendo da uomini che conosce e in cui crede ciecamente, e Giovanni Di Lorenzo rappresenta l’emblema perfetto del suo calcio.