Spalletti stava per far entrare Kvaratskhelia, ma poi è cambiato tutto

Con la vittoria di ieri sera, il Napoli continua la sua inarrestabile corsa anche in Champions League: gli azzurri guidano il girone A della massima competizione europea e si giocheranno il primato proprio all’ultima giornata contro il Liverpool ad Anfield. La convincente vittoria per 3 a 0 contro il Rangers ha concesso agli uomini di Spalletti di consolidare il bottino pieno con quindici punti totalizzati in cinque gare e ben venti reti segnate (media aritmetica di 4 goal a partita).

La qualificazione agli ottavi così anticipata ha permesso anche di poter far rifiatare nella serata di ieri una pedina ormai fondamentale per lo scacchiere azzurro come Kvicha Kvaratskhelia. Spalletti ha schierato dall’inizio il tridente composto da Raspadori, Simeone e Politano e avrebbe pensato di schierare il georgiano a partita in corso per fargli giocare solo la parte finale del secondo tempo.

Durante il riscaldamento dei calciatori del Napoli nel secondo tempo, Spalletti era convinto di farlo entrare tanto che, come riporta la redazione di Areanapoli.it, l’allenatore toscano avrebbe detto a Kvicha: “Sei pronto? Entri tu…” Ma mentre il georgiano si stava preparando per effettuare l’ingresso in campo qualcosa è cambiato.

Eravamo sul risultato di 2 a 0 ormai già al minuto 78, per cui ci sarebbero stati poco meno di quindici minuti a disposizione per il nuovo talento del Napoli, ma quando al minuto 80 Ostigaard ha segnato la rete del definitivo 3 a 0, l’ex allenatore tra le altre di Inter e Roma ha cambiato definitivamente idea e ha deciso di non fare più entrare il numero 77.

Kvicha, tuttavia, non ha battuto ciglio e ha mandato un segnale d’intesa al suo allenatore, consapevole che non era più necessario il suo ingresso in campo e che, anzi, era molto meglio conservare le sue energie in vista dei prossimi impegni che vedranno il Napoli impegnato sabato a Sassuolo per poi volare ad Anfield.