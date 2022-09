Spalletti su Kvaratskhelia: “Sono importanti tutti, non è che ci prende in braccio e ci porta a vincere da solo”

Il Napoli di Luciano Spalletti sta ottenendo ottimi risultati in quest’avvio di stagione sia in Campionato che in Champions League. E’, infatti, reduce da importanti successi contro il Liverpool e i Rangers in Europa e contro lo Spezia e la Lazio in Seria A.

Al termine dei match non mancano i commenti ai microfoni dei giornalisti che hanno elogiato l’importante lavoro svolto dal giovane georgiano, Khvicha Kvaratskhelia, arrivato a Napoli nell’ultima sessione di mercato. L’attaccante classe 2001 è attualmente considerato uno dei maggiori talenti del calcio georgiano ed è stato acquistato dal Napoli per 10 milioni di euro.

In conferenza stampa il tecnico ha parlato proprio del ragazzo: “Voi dite ‘È forte, è forte, è forte’, ma poi arriva a due metri dal portiere e tira in porta anche se c’è l’avversario davanti“. Spalletti, infatti, ci ha tenuto a sottolineare come i successi più importanti si ottengano facendo squadra, è chiaro che un ragazzo con questa tecnica e qualità può fare la differenza ma “sono importanti tutti, non è che ci prende in braccio e ci porta a vincere la partita da solo“.