Spalletti su Samardzic: “E’ fortissimo, uno alla Zielinski”

La Serie A è ufficialmente in vacanza, il rientro dalla sosta per i Mondiali in Qatar è previsto per il 4 gennaio con il big match a San Siro tra Inter e Napoli.

Gli scout azzurri, però, continuano ad osservare talenti per le prossime sessioni di mercato. Tra gli osservati speciali del ds Giuntoli c’è Lazar Samardzic, centrocampista classe 2022 che potrebbe rientrare tra gli obiettivi degli azzurri per la stagione estiva.

Il suo profilo piace molto anche al mister Spalletti che ha recentemente commentato: “E’ fortissimo, uno alla Zielinski!“. Al tecnico di Certaldo, quindi, il calciatore piace e non è escluso che possa richiederlo come plus nella rosa azzurra.

Sulla questione è tornato l’esperto di mercato Alfredo Pedullà ripercorrendo l’affare concluso dall’Udinese per 3 milioni più una percentuale al Lipsia sulla futura vendita. Al momento il calciatore ha un contratto con scadenza al 2026 e il prezzo si aggira sui 20/25 milioni ma, come ribadito da Pedullà, “ovviamente sono discorsi eventuali per la prossima estate” perché la dirigenza friulana ha fatto sapere che il centrocampista non lascerà la squadra prima di giugno.