Spalletti tende la mano ad Aurelio De Laurentiis

L’ex allenatore del Napoli e attuale commissario tecnico della nazionale italiana starebbe tendendo la mano al suo ex presidente per trovare una quadra alla diatriba riguardante il suo contratto con il Napoli

Nella giornata di ieri Luciano Spalletti è stato presentato come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Il tecnico sembra essere carico per questa nuova avventura. Non dimentica però il passato, avendo rilasciato anche qualche importante dichiarazione su Napoli: “Gravina ha visto in me la determinazione ad assumere l’incarico, sono stato felicissimo dalla prima telefonata ricevuta. Per quanto riguarda il Napoli, è stata un’esperienza bellissima, qualcosa di travolgente più di quello che ci si possa aspettare e ho un ricordo bellissimo. Per l’allusione alla clausola, niente mi farà retrocedere dal pensiero di aver preso la direzione corretta. Alla clausola lavorano gli avvocati, spero che si arrivi a breve alla migliore soluzione per entrambe le parti”.

Così si legge sul Corriere dello sport

Secondo quanto emerge dal giornale romano, le cose starebbero messe così: “Spalletti ha firmato un triennale da circa 2,5 milioni con la Figc,si accollerà la penale nel caso in cui i legali non trovassero l’intesa con De Laurentiis e l’eventuale giudizio dovesse dargli torto, un rischio sinora allontanato dai pareri “pro veritate” che lo confortano in materia: l’incarico assunto con l’Italia non violerebbe il patto di non concorrenza siglato alla Camera del Lavoro il 18 luglio scorso. Spalletti non si è mai fatto sfiorare dall’idea di rinunciare all’azzurro per un mero calcolo finanziario. Con garbo e altrettanta fermezza, ha teso la mano al suo ex presidente”.