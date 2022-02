Spalletti valuta il 4-3-3 per il suo Napoli

Le difficoltà viste Giovedì contro il Barcellona stanno portando Luciano Spalletti a pensare al cambio di modulo

Un Napoli irriconoscibile quello visto contro il Barcellona. Nella notte di Europa League sono più difetti quelli visti nella squadra di Luciano Spalletti. Un black out quasi totale, non mascherato dai gol di Insigne e Politano. La difesa si è vista protagonista in negativo e l’involuzione di Zielinski non sembra aver fine.

Spalletti per questo starebbe pensando ad un cambio di modulo per le prossime uscite, per provare a far rifiatare qualcuno e dare una scossa alla squadra. Il 4-3-3 sembra la possibile svolta, con il 4-2-3-1 visto contro il Napoli che potrebbe essere abbandonato. Un netto cambio, evidenziato dal subire troppo il gioco altrui.

Le ragioni del cambio e come potrebbe giocare il Napoli contro la Lazio

Il pressing costante del Barcellona ha mostrato le insicurezze dei partenopei, che non vince dal 6 Febbraio. In quell’occasione gli azzurri si imposero per 2-0 in casa del Venezia, ma non fu di certo la loro migliore prestazione stagionale.

Il 4-3-3 potrebbe essere la soluzione migliore, anche solo per rivitalizzare Zielinski. Il polacco sta vivendo un periodo di forma pessimo, giocando partite di bassissimo spessore. Il Napoli potrebbe dunque provare il nuovo assetto tattico dalla prossima partita, contro la Lazio. Tra i pali dovrebbe tornare David Ospina, con davanti a lui Koulibaly, Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Zielinski, Fabian Ruiz e Elmas, ad agire dietro Politano, Osimhen e Insigne. Potrebbe tornare Anguissa, di cui le condizioni andranno valutate.