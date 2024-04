Sparnelli annuncia: “Antonio Conte ha firmato per tre anni col Napoli! ADL pensa di cedere la società tra un paio d’anni”

Ai microfoni di Tele A, il giornalista Massimo Sparnelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e del nuovo allenatore della squadra azzurra: “Antonio Conte ha firmato per il Napoli, la notizia è certa e arriva direttamente da Torino. Ha firmato un contratto di tre anni e ha scelto il Napoli perché sa che è l’unica società italiana in grado di investire sul mercato, ha i conti perfettamente in regola”.

Secondo Sparnelli, quindi, l’ex allenatore della Juventus avrebbe già firmato con la società partenopea un contratto per i prossimi tre anni.

DE LAURENTIIS HA INTENZIONE DI CEDERE LA SSC NAPOLI TRA UN PAIO D’ANNI: PAROLA DI MASSIMO SPARNELLI

“Inoltre Aurelio De Laurentiis, scosso anche dalla morte di Joe Barone, ha intenzione di cedere la società. Non accadrà subito, ma tra un paio di anni. Rientra in questa ottica il discorso relativo a Lukaku. Il presidente vuole uomini in grado di vincere subito prima di affidare il club ad altre mani. Secondo me cederà il Napoli a un fondo arabo“.