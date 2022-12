Sparnelli: “Spalletti non ha chiesto Kvaratskhelia, ma altri due giocatori”

Il Napoli del mister Spalletti in quest’avvio di campionato ha ottenuto ottimi risultati che hanno permesso alla squadra di classificarsi prima in campionato con ben otto punti sul Milan, secondo in classifica.

Si è confermata più volte una squadra forte del punto di vista fisico e psicologico. Merito non solo dell’importante lavoro svolto da Spalletti ma anche del turnover fortemente voluto dal presidente De Laurentiis.

Recentemente Massimo Sparnelli, ex addetto stampa della società calcistica, ha rivelato un retroscena riguardo gli ultimo acquisti degli azzurri. Sparnelli si è così espresso: “Luciano Spalletti non ha chiesto Kvaratskhelia, ma altri due calciatori azzurri. Mi riferisco al difensore Kim e all’attaccante Giacomo Raspadori. Si tratta di due giocatori fortemente voluti dall’allenatore toscano. La dirigenza lo ha accontentato esaudendo le sue richieste”.

Non tutti, però, sono d’accordo con le scelte del mister. Parliamo di Rosario Rivellino che ha dichiarato: “Per me il migliore è uno che non sta ancora giocando perché reduce da un infortunio: Amir Rrahmani. Quando tornerà, sarà sicuramente un ottimo “innesto” per il Napoli”.