Sparnelli su Natan: “Appena arrivato a Napoli ha avuto problemi con il suo fisico”

Ai microfoni di Tele A è intervenuto l’ex addetto stampa della SSC Napoli, Massimo Sparnelli, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni su Natan, nuovo acquisto del club di Aurelio De Laurentiis e discusso in questi giorni per il mancato impiego da parte dell’allenatore Rudi Garcia.

“C’è un motivo per il quale Natan non ha ancora esordito con la maglia del Napoli. Il calciatore, quando si è presentato al cospetto dello staff azzurro, era in sovrappeso. Per questo motivo Garcia non lo ha ancora gettato nella mischia”.

“Il valore del giocatore non è in discussione. Ho avuto delle informazioni su Natan e chi lo ha studiato attentamente mi ha assicurato che è fortissimo”, ha infine dichiarato Massimo Sparnelli.

Non a caso, Rudi Garcia rivelò: “Lasciamolo tranquillo. E’ giovane, deve imparare la lingua ed il calcio italiano. E’ un acquisto importante, crescerà”.